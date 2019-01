Basket in festa a Lerici per Landini

Golfo dei Poeti - La Landini Lerici ha festeggiato il Natale e l’arrivo del nuovo anno con una bella festa che si è svolta al Palazzetto dello Sport a Lerici. La festa, bene organizzata dal Consiglio Direttivo con Cristina Libardo, M. Di Bono e A. Morganti (insieme al presidente Giovanni Stefanini) s’è incentrata su giochi sul campo per i più piccoli: i ragazzi più grandi si sono affiancati agli allenatori per coordinare le gare. Tutti i tecnici da A. Tringale ad A. Cabani e da G. Barella a G. Vanacore, da M. Dibono a E. Templari e da S. Cuccolo a P. Frola, assieme a tutto il Consiglio e agli atleti si sono poi raccolti per la foto di gruppo. Al termine la società ha fatto un piccolo dono a tutti i ragazzi; i numerosi genitori hanno allestito buffet ricchissimo dii torte e dolci.



Erano presenti tutti i ragazzi sia del Minibasket che del pallacanestro più “grandicella”, coi rispettivi trainer, ne è risultata una bella festa d’augurio per il 2019…che vede in particolare le formazioni Under 13 e 14 e gli Esordienti impegnate nei vari campionati. In particolare l’ “U13” Elite, allenata da Andrea Cabani e Andrea Tringale, è in testa al proprio campionato e il nuovo anno la vedrà impegnata in trasferte molto difficili con le squadre della Liguria ad ovest di Genova.