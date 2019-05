Golfo dei Poeti - Doppio successo per la pallacanestro giovanile lericina. Nel corso di questo fine settimana infatti i giovani atleti della Landini Lerici hanno messo a segno una doppietta, conquistando le finali regionali under 14 e under 13 rispettivamente contro Cairo Montenotte e Blu C Lavagna. Una stagione da incorniciare, che ha visto i talentuosi cestisti seguiti da un pubblico appassionato che non ha fatto mancare il suo caldo supporto nelle gare finali.