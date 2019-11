Arti marziali, i giovanissimi atleti della Borgata tornano medagliati da Carrara

Golfo dei Poeti - Grandi risultati per i bambini della Borgata Marinara karate di Lerici al campionato Mondiale Unificato WTKA 'UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP' e nella International Children Cup in rappresentanza del karate UISP di La Spezia, che si sono svolte all'interno del Festival dell'Oriente a Carrara Fiere nelle giornate del 30 ottobre e 1,2,3 novembre 2019.

Uno dei più grandi eventi nella storia delle arti marziali e sport da combattimento, con la partecipazione di 36 federazioni mondiali nelle discipline del Karate, Kickboxing, Muay Thai, K1, MMA, Taekwondo, AllStyles ecc..

Grande soddisfazione da parte del Maestro Luigi Viani, dell’Istruttore Stefano Viani e del Maestro Giuseppe Morelli Dt della Borgata Marinara e presidente provinciale UISP-ADO, che hanno visto ripagato il lavoro svolto nei mesi precedenti la gara.

Le giornate di gara sono state seguite personalmente dal Maestro Luigi Viani presente anche con gli atleti dello Shorin karate con sede presso la Scuola la San Domenico di Guzman anche loro in rappresentanza del karate UISP di La Spezia che hanno conquistato numerosi podi che saranno elencati in un servizio a loro dedicato

Un doveroso ringraziamento a tutti i genitori che sono stati impegnati in questa maratona di 4 giorni di gare che si tramutavano alcune volte in attese di ore prima che la categoria dei loro figli venisse chiamata.

Questi i risultati:

#Nicole Battini ......2 medaglie d'argento nel kata individuale Shito e Shotokan e 1 Bronzo nel DualTeam

#Ginevra Petacco....Oro nel kata individuale Shito, Argento nel kata individuale shotokan, Bronzo nel DualTeam

nella International Children Cup:

#Josef Bigarelli...........Oro nel Kumite

#Tiziano Petacco........Oro nel Kata individuale

#Emanuele Coli..........Argento nel Kumite

#Lisa Brondi...............Bronzo nel Kata