Ambiente marino da scoprire con la Lega Navale

Golfo dei Poeti - La sezione lericina della Lega Navale Italiana organizza l'evento "Alla scoperta del mondo sommerso", manifestazione realizzata con il patrocinio del Comune di Lerici e con la collaborazione di Lerici Sub, 5 Terre Sotto il Mare, Lerici Sport, Lions Club Roverano, HSA Italia. L’attività proposta per venerdì 9 febbraio prevede una prova gratuita in piscina in cui potrà provare la respirazione da un erogatore, una prova con utilizzo di maschera e boccaglio per chi non ha praticità con l'ambiente marino. L'evento, inserito nel progetto “Lerici, un mare per tutti” che ha come scopo quello di promuovere l'avvicinamento di giovani disabili al mare rendendoli suoi fruitori, in questa occasione sarà aperto a chiunque sia interessato; unici requisiti avere almeno 16 anni di età e saper nuotare (per i minori occorre il consenso scritto dei genitori).



Per iscriversi occorre inviare una e-mail entro le 12 del 7 Febbraio 2018 a lerici@leganavale.it con indicati nome, cognome, recapito, età, eventuale consenso dei genitori, telefono. I partecipanti dovranno arrivare alla piscina della venere Azzurra di Lerici entro le 13.30 del 9 febbraio prossimo, per essere pronti alle prove che verranno effettuate alle 14.30. Ad ogni partecipante, prima di entrare in acqua, verrà fatto un briefing da un istruttore in cui gli verranno impartite le nozioni base, dopodiché sarà affidato ad altri istruttori e aiuto istruttori che lo seguiranno in acqua, facendogli provare la respirazione subacquea e, per i più bravi, facendogli eseguire anche qualche semplice esercizio.

Materiale occorrente le ciabatte, il costume, cuffietta, accappatoio.