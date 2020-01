Alla scoperta di Barbazzano e Portesone con MyTrekking Liguria

Golfo dei Poeti - Sabato 25 gennaio MyTrekking Liguria invita i soci all'escursione 'Il cammino degli ulivi', sulle alture lericine. "Un percorso ad anello - spiegano dal sodalizio - che permetterà di scoprire ciò che rimane dei borghi storici di Barbazzano e Portesone, insediamenti abitati fin dal XIII secolo a.C dai Liguri Apuani che da qui potevano ben avvistare i nemici in arrivo all’orizzonte. Abili contadini e mercanti i Liguri Apuani producevano un Olio d’oliva talmente buono che addirittura il vescovo di Luni faceva sovente loro visita per acquistarne in grande quantità. Il borgo storicamente ebbe grandissima importanza per la sua marineria, i marinai di Barbazzano accompagnavano infatti il Vescovo di Luni nei suoi spostamenti via mare. Oggi sono ancora identificabili parte della struttura difensiva, la torre che aveva sia ad ovest e a est gli ingressi alle mura di cinta, e le rovine della Chiesa di San Giorgio".



"Partiremo dalla località Serra, sopra Lerici ed attraversando castagneti e leccete secolari arriveremo a Zanego. Da qui ha inizio il sentiero della “magia” verde, attraverso Ulivi storici, alcune piante hanno più di 500 anni, giungeremo prima al borgo di Portesone, antico villaggio Agricolo Pastorale e quindi visiteremo il Borgo di Barbazzano. Un’escursione antropologica culturale e naturale che proietta nel passato ed al contempo rimane ancorata al presente. Scopriremo dove veniva e viene tuttora prodotto il delizioso Olio d’Oliva del Golfo", concludono gli organizzatori. Tutte le info utili a questo link: https://www.facebook.com/events/494460314532183/