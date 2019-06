Alla prepalio di San Terenzo brillano le stelle di Canaletto, Cadimare e Le Grazie

Golfo dei Poeti - Canletto, Cadimare e Le Grazie. Per i senior prima vittoria stagionale dei canarini. Il mare non era dei migliori ma non ha scalfito la potenza delle Grazie e di Cadimare nel femminile e negli junior alla Prepalio di San Terenzo. Le difficili condizioni hanno dato filo da torcere ai vogatori, aspetto che si è tradotto nei tempi, con qualche secondo in più rispetto alla media delle altre gare. Si conferma dunque la supremazia di Alice Agrifogli, Sara Drovandi , Sara Fonzi, Beatrice Nuzzello e Irene Mori (timoniere) nel femminile. Negli junior mette a segno la quinta vittoria su cinque il Cadimare con Francesco Lavalle, Cesare Pistarino, Simone Bertacchini e Daniel Pedretti, con Edoardo Bertagna al timone. Gli ultimi a scendere in acqua sono stati i senior e a spuntarla, come detto per la prima volta nella stagione, il Canaletto con Alessio Nardini, Nicola Carnieri, Cesare Oldoini, Fausto Sassi timonati da Irene Nardini. Disavventura invece per la borgata delle Grazie che dopo poche palate ha subito la rottura del punta piedi e quindi è stata costretta a ritirarsi.





I risultati della prepalio di San Terenzo



Categoria femminile



1) Le Grazie 6’10”06

2) Fossamastra 6’16”76

3) San Terenzo 6’20”05

4) Cadimare 6’26”67

5) Muggiano 6’33”99

6) Crdd 6’40”56

7) Lerici 6’44”25

8) Venere Azzurra 7’03”17



Categoria junior

1) Cadimare 5’43”06

2) Muggiano 5’47”50

3) Marola 5’48”60

4) Porto Venere 5’53”90

5) Le Grazie 5’54”88

6) Crdd 5’55”45

7) Fossamastra 5’58”16

8) San Terenzo 6’08”11

9) Tellaro 6’23”06

10) Fezzano 06’26”66



Senior

1)Canaletto 11'29''95

2)Fossamastra 11'38''76

3)Marola 11'40''69

4)Fezzano 11'49''96

5)Cadimare 11'51''88

6)Muggiano 11'54''15

7)Porto Venere 11'54''65

8)Tellaro 12'16''92

9)Venere Azzurra 12'40''14

10)San Terenzo 13'18''33

Le Grazie ritirato