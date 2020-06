Alla Veleggiata dei muscoli la premiazione si farà in mare

Golfo dei Poeti - Torna anche per il 2020, per l’esattezza il giorno 4 luglio, la “Veleggiata dei muscoli”. L’evento, che l’anno scorso si era concentrato nel borgo di Fezzano, è alla sua seconda edizione e quest’anno, invece, vedrà il coinvolgimento corale dei paesi che si affacciano sul Golfo. Data la situazione contingente, relativa alle norme di contenimento anti Covid -19, sono state modificate la logistica e la struttura della manifestazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e prescrizioni vigenti. Per questo non ci sarà quindi alcun evento organizzato a terra che possa creare assembramento.

Il briefing pre veleggiata sarà sostituito da una comunicazione inviata all'atto dell'iscrizione delle barche, pubblicata sul sito dell’evento e trasmessa tramite i canali telematici e telefonici, via smartphone. Le istruzioni, molto semplici, saranno comunque trasmesse anche via radio VHF fino a poco prima della partenza. La cerimonia di premiazione e la "muscolata" a terra, saranno sostituiti dalla consegna, subito dopo l'arrivo, e mentre le barche sfileranno in parata di fronte alla Pinetina del Fezzano, con la consegna ad ogni barca di muscoli, vino, gadget e premio a sorpresa, effettuati tramite battelli di servizio che si accosteranno alle imbarcazioni, passando il materiale.



Le confezioni di muscoli e del vino saranno composte sulla base del numero dei componenti equipaggio. I premi saranno consegnati a tutti in modo assolutamente casuale, essendo confezionati in modo anonimo. La logistica relativa ai posti barca, ormeggi agevolati, parcheggi auto ecc. sarà, come l'anno scorso, calibrata sui dati di affluenza e garantita per i partecipanti, in collaborazione con diverse altre località del Golfo, quali Portovenere, Lerici, Le Grazie, Cadimare e La Spezia.

Dovendo le barche rientrare ai vari ormeggi, stanziali o temporanei, le varie località saranno infatti organizzate per offrire agevolazioni logistiche e di servizi (bar, ristoranti, market) per i partecipanti all'evento. I percorsi della veleggiata saranno tre, aperti a qualsiasi genere di imbarcazioni comprese le derive. Organizzare e rendere concreta un evento velico del genere, in un momento così difficile e con tutte le limitazioni ancora in essere, possa risultare un segnale molto importante di come il mondo della vela, sportiva e diportistica, sia in grado di adeguarsi alla situazione, senza perdere nulla dell'entusiasmo e della carica positiva che la contraddistingue.