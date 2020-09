Al Golf club Marigola di scena tre gare in due settimane

Golfo dei Poeti - Domenica 13 settembre si è svolta presso il Golf Club Marigola l'ottava tappa della "Marigola cruise challenge". La gara, sulle buche del golf lericino, si è giocata in una domenica tipicamente estiva, con cielo azzurro e alte temperature che hanno accompagnato i giocatori lungo tutto il percorso. A conclusione delle 18 buche la classifica ha visto Tiziana Maccione prima tra le lady con 29 punti, per i seniore Alessandro D'Ippolito con 33 punti. Nel netto Massimo Castè per la prima categoria (33 punt) e Paolo Lazzini per la seconda categoria (37 punti). Infine Nicola Bernardini con 26 punti nel lordo.

Questa settimana il Golf Club Marigola ospiterà due gare. La prima, mercoledì 16 settembre in collaborazione con il ristorante 9.18, sarà la sesta tappa del circuito 9.18. A seguire, domenica 20 settembre, si giocherà la sesta tappa della "Louisiana a 4 del Marigola", 18 buche stableford categoria unica con formula Louisiana.



Per tutte le informazioni per le gare, i corsi e il club è possibile contattare la segreteria del circolo al num. 0187970193, seguire il sito internet www.golfmarigola.it oppure i canali social Instagram e Facebook cercando Golf Club Marigola