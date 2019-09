A Lerici un fine settimana dedicato alla vela con la Tag Heuer Cup

Golfo dei Poeti - La Tag Heuer Vela Cup, il circuito di raduni velici che conta il maggior numero di partecipanti in Italia, toccando le località più affascinanti del Mediterraneo, fa tappa a Lerici. Proprietari ed equipaggi di barche, ma anche semplici appassionati e curiosi, si daranno appuntamento a Lerici per una festa in mare e in banchina per un intero fine settimana, da venerdì 13 a domenica 15 settembre. L'evento, giunto quest'anno alla sesta edizione, è organizzato dal Giornale della Vela con il sostegno del Comune di Lerici e la collaborazione del Circolo Vela Erix. “Siamo onorati di entrare a far parte, per la prima volta quest'anno, di questo prestigioso circuito, che tocca alcune delle più importanti località italiane — spiega il Sindaco Leonardo Paoletti - Lerici si conferma un punto di riferimento e location ideale per importanti manifestazioni sportive, grazie alla grande varietà di paesaggi che esso offre: dallo specchio acqueo del Golfo, ai sentieri dell'entroterra, fino a suggestivi itinerari che si affacciano su panorami unici al mondo”.



“Siamo molto felici di ospitare questa importante manifestazione, che chiude una stagione particolarmente ricca di appuntamenti sportivi di livello nazionale e internazionale — aggiunge l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Sono centinaia gli atleti arrivati sul nostro territorio, partecipando a eventi come il Superenduro e il Giro della Lunigiana, per citarne solo alcuni, scoprendo le bellezze e le infinite possibilità che esso offre. Una vetrina prestigiosa, che porta il nome di Lettici in tutto il mondo”.



“Siamo lieti e onorati di essere presenti con uno dei più importanti appuntamenti della Vela Cup a Lerici e nel Golfo della Spezia. I motivi del successo certo della manifestazione risiedono nella bellezza del luogo, nello e scenario che offre il Golfo, perfetto e amato da tutti i velisti. Sicuramente l'accoglienza che la città ci riserverà sarà un elemento in più per il successo dell'evento", ha osservato il presidente dell'Erix Carlo Stefanini, affiancato da Roberto Bagnoli e dal giudice di gara e organizzatore della parte a mare Attilio Cozzani. Luca Orfani, direttore del Giornale della Vela e organizzatore del Circuito Vela Cup, ha fatto pervenire i suoi ringraziamenti al Comune e al Circolo della Vela Erix "che ci hanno sostenuto e hanno permesso la realizzazione di questo evento unico, perché raduna tutti gli appassionati di mare e di vela, che possono partecipare con qualsiasi tipo di barca”.



Circa 50 le imbarcazioni attese (circa 300 i componenti degli equipaggi), che regateranno nel Golfo lericino, definito da tutti i velisti un “paradiso della vela", in uno spettacolare percorso che lambirà le isole della Palmaria e del Tino. Si inizia venerdì 13 settembre con l'apertura, alle ore 12:00, del villaggio della vela, con stand dedicati allestiti in Piazza Garibaldi.

Alle ore 15:00 aprirà il Vela Cup Point per le iscrizioni. consegna delle istruzioni e Gift Bag (per iscrizioni e info: littps://www.velacup.it/tappa/lerici. Tel. 3924563708). Alle ore 19:00 briefing con gli equipaggi sulla terrazza del Circolo Erix.

Sabato 14 settembre si entra nel vivo nella competizione: alle ore 11:30 prenderanno il largo le imbarcazioni da Lerici. La formula è semplicissima: una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d'età, senza burocrazia e complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza.

Chi primo arriva, vince. Alle 19:30 pasta party- al Circolo Vela Erix e, alle 21:30, premiazione con sorteggio premi in Piazza Garibaldi. In palio un orologio TAG Heuer e un Garmin inReach. A seguire tanta musica in Piazza con dj set per festeggiare tutti insieme la giornata. Domenica 15 settembre, alle ore 10:00, apertura del villaggio, con tante e diverse attività marinaresche.