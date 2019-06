'Veleggiata dei muscoli', un sabato di vela e divertimento al Fezzano

Golfo dei Poeti - Circa 50 imbarcazioni e oltre 240 appassionati e diportisti coloreranno il Golfo dei poeti con le loro vele il giorno sabato 8 giugno 2019 per la 1° edizione della 'Veleggiata dei muscoli'. L'evento, organizzato dalla A.s.d. Acquaaria unitamente alla Borgata Marinara del Fezzano, le aziende di Miticoltura locali, tutti gli esercizi commerciali e di ricezione turistica, la Direzione del Marina del Fezzano e l'appoggio fondamentale del Comune di Portovenere che ha anche rilasciato il patrocinio all'iniziativa, si è potuto concretizzare grazie ad una sinergia, tra tutte la parti interessate, unica e mai realizzata prima.

Grazie a questo spirito di positiva ed entusiastica partecipazione, per la prima volta, le barche a vela, presenza storica e caratteristica del Golfo dei poeti, e soprattutto i diportisti ed appasionati , porteranno le loro vele nel "cuore" del Borgo del Fezzano.

La veleggiata, non competitiva ed aperta a qualsiasi genere di imbarcazione a vela, partirà e si

concluderà infatti nello spazio acqueo antistante il Borgo con una Parata velica finale quale tributo degli equipaggi partecipanti all'ospitalità della borgata.

L'inaspettata adesione di numerosissimi sponsor, consentirà all'organizzazione di premiare tutte le barche e gli equipaggi , grazie alle generose donazioni di materiali e premi che verranno distribuiti a sorteggio tra i partecipanti. Al termine della parte più prettamente nautica, una serie di eventi collaterali a terra, tra i quali concerti ed esibizioni dal vivo, si concluderanno con una grande festa con DJ set nella pineta del Borgo alla quale

sono invitati a partecipare sia gli equipaggi che i residenti che i turisti di passaggio.

Obiettivo dell'iniziativa era creare, per la prima volta, un punto di incontro tra residenti ed operatori del settore turistico del Borgo del Fezzano con il mondo della nautica da diporto turistica. Grazie alla grande partecipazione di entrambe le parti questo obiettivo si sta per realizzare. I marina, gli YC, i porti e le associazioni veliche del golfo stanno promuovendo la manifestazione presso i loro armatori e soci al fine di aumentare al massimo la visibilità dell'iniziativa e la partecipazione. Si tratta di un 'iniziativa prima ed unica nel suo genere, dedicata agli appassionati ed amanti del mare e della gente che , su questo golfo, vive ed opera nel settore turistico commerciale. Se riterrete l'iniziativa meritevole di interesse, saremo lieti di fornire tutti i necessari aggiornamenti e notizie in merito.