"Una Barcolana spezzina? No, ma le classi libere sono opportunità"

Golfo dei Poeti - Si ritrova schierati davanti a sé i tre sindaci della Spezia, Lerici e Porto Venere e a tutti propone di fare squadra per aprire davvero il Golfo dei Poeti alla vela. Giorgio Balestrero, presidente del Comitato dei circoli velici del Golfo della Spezia, ha un progetto: "Promuovere le classi libere, che non ha bisogno di fare stazza e di particolari burocrazie - ha spiegato durante la presentazione del Trofeo Mariperman - Pensiamo di poter mettere assieme tre o quattro volte l’anno regate da cinquanta o cento imbarcazioni partecipanti. D'altra sul golfo insistono circa 6mila barche a vela; a Trieste la Barcolana ne mette in mare 2.500, con un ritorno eccezionale. Senza voler fare un'altra Barcolana, rimane un'opportunità da approfondire. Se si ipotizza un forte sviluppo turistico per il golfo, e mi pare che si vada in questa direzione, la vela può esserne un aspetto con la propria caratteristica di sport a basso impatto ambientale”.