"Ora testa al campionato, teniamo a rimanere in A"

Golfo dei Poeti - "Dobbiamo preparare la partita contro l'Udinese per evitare i cali di tensione che si sono visti nel primo tempo contro il Napoli. La ripresa mi lascia fiducioso. Il girone di ritorno cambia sempre i rapporti di forza. Tante squadre dovranno andare forte e noi vogliamo tenere il loro passo. Sarà importante continuare a mostrare quello che abbiamo visto nel girone d'andata: continuità, coraggio e fiducia in ciò su cui lavoriamo". Ora non rimane che il campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano, fuori dalla Coppa Italia ai quarti di finale tra gli applausi.

Ancora quattro giorni di mercato tutti da vivere, con in mezzo già uno degli scontri salvezza. "Almeno questa volta giocheremo sempre al Picco, non dimentichiamoci che abbiamo fatto metà dell'andata sempre fuori casa. Penso che abbiamo la possibilità di fare punti e centrare la permanenza in categoria. Ci teniamo moltissimo e il nostro impegno penso vada premiato".