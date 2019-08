"Abbiamo avuto in più cattiveria e pazzia. Cadimare e Porto Venere ci hanno dato filo da torcere"

Golfo dei Poeti - Giulio Acerbi, Mattia Carassale, Riccardo Germani, Emanuele Pelosi e il Alessandro Rufolo festeggiano con l'allenatore Simone Giacomazzi conquistano il terzo palio junior. Sono loro i principi del golfo per il terzo anno di fila.

"Vincere tre volte è difficilissimo - ha detto Emanuele Pelosi quarto remo del Muggiano - e bisogna essere preparatissimi. Voglio fare i complimenti a Cadimare e Porto Venere che hanno fatto una stagione importante e ci hanno dato filo da torcere. Questa era la gara più in forse ma quella che contava. Abbiamo avuto in più cattiveria e pazzia".

"E' stata una grandissima emozione è stata più dura perché avevamo con equipaggio nuovo - racconta il primo remo del Muggiano -. Si sono aggiunti a noi due ragazzi speciali. L'equipaggio del Cadimare sono stati una sopresa e per essere alla loro prima stagione ci hanno dato battaglia, con le Grazie sapevamo quanto fossero tosti. Il Cadimare è stata una grande novità, di grande valore. Al collo porto una collana con i pali che ho vinto".

"Ripetersi è difficile sono contento per i ragazzi - ha detto Massimo Gianello della borgata -. Avevamo bisogno di questa vittoria dopo che un vorgatore dei senior dovrà mancare.



Il sindaco Paoletti ha aggiunto: "Grande segno di continuità. Muggiano sa lavorare bene e questi tre trofei lo dimostrano. A Lerici c'è stato grande impegno da parte di tutti".