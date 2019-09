Vistori: "Solidarietà agli insegnanti di Lerici"

Golfo dei Poeti - "Esprimo piena solidarietà da parte mia e del partito di cui sono coordinatore per La Spezia (Italia in Comune) agli insegnanti delle scuole di Lerici per le vergognose insinuazioni esternate sui social dal primo cittadino". Lo afferma in una nota Fabio Vistori, coordinatore provinciale del partito fondato da Federico Pizzarotti.



"Sostenere o anche solo pensare che molti insegnanti abbiano a cuore in primo luogo l'avere garantito un parcheggio piuttosto che i propri studenti è umiliante per chi svolge un lavoro di educatore. Questo ennesimo attacco all'istituzione scolastica - prosegue Vistori - rientra nel modus operandi di una amministrazione che troppo spesso alza i toni per creare divisioni in una comunità, quella lericina, che di tutto ha bisogno tranne che di fratture trasversali nei suoi nuclei fondanti. Il lavoro di chi insegna è prezioso e lo è ancora di più quando la scuola è uno degli ultimi baluardi che mantengono vivi i borghi. Poter parcheggiare nelle vicinanze del luogo di lavoro, sopratutto per chi viene da fuori Lerici è una necessità e non un lusso o un privilegio".