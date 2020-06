Viabilità lungomare, opposizione lericina dal prefetto

Golfo dei Poeti - L'opposizione consiliare di Lerici ha ufficialmente chiesto un incontro a sua eccellenza il prefetto, decisione già ipotizzata in occasione della commissione tenutasi a inizio settimana. I capigruppo De Luca, Fresco e Ornati intendono portare sul tavolo della dott.ssa Inversini il tema del traffico pedonale sul lungomare, che per un senso di marcia scorre sulla carreggiata, spartendosela con mezzi a due e quattro ruote (che procedono a senso unico in direzione San Terenzo). Un assetto, quello adottato dall'amministrazione Paoletti, che le opposizioni ritengono pericoloso. “Al prefetto – spiega il capogruppo Fresco – illustreremo la soluzione che a nostro avviso è adeuguata, cioè riportare l'intero transito pedonale sulla passeggiata e, in quei punti dove proprio si ritiene non ci sia sufficiente spazio, stabilire l'obbligo di indossare la mascherina e non fermarsi, in modo da evitare assembramenti. Così facendo riteniamo che si ripristinerebbe la sicurezza rispettando altresì le norme anti contagio. Auspichiamo che la nostra iniziativa abbia esito positivo. C'è un reale problema di sicurezza, ci sono arrivate numerose segnalazioni da anziani, da famiglie con bambini”.