Verdi: "No al Masterplan... e agli ecologisti di facciata"

Golfo dei Poeti - Il centrodestra prenda atto da che parte stanno le persone sul Masterplan e rispetti la volontà dei cittadini la manifestazione di ieri è una palese sconfitta politica.Ieri a Portovenere si è tenuta una grande mobilitazione per la Palmaria e per dire No al Masterplan.

Persone di ogni età si sono mobilitate per dire sì all'isola così come è , ovvero un mix unico di ecosistema , natura , mare e no alla “Capri della Liguria “ o alla città dei lego di Toti&Co.

Veramente si fatica ancora a credere come si possa pensare di distruggere un valore unico per natura e bellezza , per dare avvio alla cementificazione selvaggia , e dare spazio in un patrimonio che è di tutti a speculatori che di fatto aprirebbero la strada alla distruzione dell'isola per come è .

Ormai la giunta Toti deve prendere atto che nell'isola patrimonio dell'Unesco e patrimonio collettivo di bellezza e biodiversità non sarà così facile fare quello che vuole , comunque è palese la sua sconfitta ovvero 16.000 firme di cittadini che ancora oggi giorno dopo giorno aderiscono all'appello lanciato in rete dal coordinamento per dire No al Masterplan.

Il nostro coordinamento ha partecipato in forma anonima ovvero senza pubblicizzare né rivendicare la propria presenza all'evento, considerando tale gesto profonda e convinta forma di rispetto al movimento No Masterplan.

Altresì ammoniamo per la seconda volta pubblicamente gli ecologisti di facciata, coloro che cercando facili fotografie o scorci di giornale con la “presenzina” all'evento di fare altrettanto, rispettando le persone che hanno lavorato e che lavorano nel portare avanti la causa e il No al Materplan e non proporre sempre la solita strumentalizzazione politica vista la serietà della causa e il lavoro delle persone.

Nell'occasione il coordinamento provinciale spezzino di Europa Verde /Verdi dichiara di sostenere ogni forma di mobilitazione atta a contrastare la distruzione dell'ecosistema , biodiversità e territorio , ringraziando tutte e tutti coloro che hanno potuto dar vita alla manifestazione di ieri .



Andrea Germi, portavoce provinciale dei Verdi La Spezia