Vara per Lerici: "Con il progetto 'il Comune nel tuo borgo' servizi comunali decentrati"

Golfo dei Poeti - "Il primo atto amministrativo della nostra amministrazione sarà il progetto "Il Comune nel tuo Borgo" grazie all'uso della tecnologia per decentrare in tutte le frazione servizi comunali". E' una delle proposte del candidato sindaco di Lerici Roberto Vara della lista "Siamo il Golfo dei Poeti" che propone inoltre: "Un giorno a settimana, il Sindaco sarà a San Terenzo, nella sede delle associazioni civiche che hanno dato disponibilità, per incontrare i cittadini. Progetto che parte da San Terenzo e che poi si svilupperà".