Vara, la ricetta per la raccolta dei rifiuti: "Sistema misto e cittadini consapevoli premiati"

Golfo dei Poeti - "Legambiente nel suo comunicato mette in evidenza tutte le problematiche ben note ai

cittadini residenti, più volte evidenziate in pubbliche assemblee, alle quali l’attuale

amministrazione non ha mai voluto dare risposta". Esordisce così, nel suo intervento relativo alla raccolta dei rifiuti, Roberto Vara, candidato sindaco di Lerici per la lista "Siamo il Golfo dei poeti".



"Nel nostro programma - prosegue Vara - abbiamo indicato chiaramente la direzione in cui vogliamo andare, cioè un sistema misto e premiante per i cittadini consapevoli.

La gestione dei rifiuti non può ridursi esclusivamente ad un aumento delle percentuali

di differenziata allo scopo di evitare sanzioni, ma deve tradursi in una azione costante

di informazione al fine di aumentare la consapevolezza sulla questione ambientale.

Se i cittadini sono mortificati da questo sistema, che trasforma le loro abitazioni in

discariche, senza quasi nessun ritorno, sia pure economico, si è fallita la missione che

deve invece mirare ad una collaborazione sempre più stretta, unita ad una grande

capacità di ascolto e ad un progetto che si possa modulare a fronte delle criticità man

mano segnalate.

Va sensibilizzata la grande distribuzione per abbattere la presenza di inutili

imballaggi, va data la possibilità di acquistare lo sfuso con propri contenitori

riutilizzabili, va promosso l’utilizzo dell’acqua del rubinetto e il conferimento al fine

del riuso e riciclo.

Deve essere chiaro e trasparente dove vanno i nostri rifiuti e come vengono trattati.

Si deve raggiungere l’obiettivo che chi produce meno rifiuti paga di meno.

Nelle zone dei centri storici il servizio del porta a porta non deve produrre la

scandalosa esposizione di rumenta nelle ore di maggiore frequentazione, lo dobbiamo

ai nostri cittadini ed anche ai nostri ospiti.

Così come va aumentata la frequenza dei ritiri alla ristorazione, con la quale andrà

elaborato un progetto contro lo spreco alimentare.

Crediamo fortemente che un problema mondiale come la gestione dei rifiuti possa

essere affrontato localmente in modo efficace ed efficiente solo se concordato con la

comunità e non imposto".