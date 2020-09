Vara: "Serve ricomporre comunità, intanto Paoletti rifiuta stretta di mano"

Golfo dei Poeti - "Abbiamo ripetuto più volte, in campagna elettorale, che chiunque vinca, serve ricomporre le ragioni per essere comunità. Il sindaco Paoletti, ancora oggi mentre andavo a stringergli la mano per complimentarmi del suo risultato, si è rifiutato di farlo accusandomi di non essermi dissociato dal volantino denigratorio contro un suo candidato. Non credo serva ma ribadisco che mai il sottoscritto e nessuno della mia lista avrebbero potuto essere protagonisti di in gesto così vile.

Inoltre mi ero già personalmente dissociato con il candidato comunicando la mia solidarietà il giorno prima. Spero non serva ripeterlo ancora". Lo afferma Roberto Vara, candidato sindaco di Siamo il Golfo dei poeti, ora consigliere di opposizione. Il menzionato volantino, circolato nei giorni scorsi, attaccava pesantemente il consigliere uscente (e confermato) Bernardini.