Vara: "Paoletti dica quanti positivi e isolati ci sono"

Golfo dei Poeti - "A fronte delle insistenti e numerose voci che segnalano nel nostro Comune la presenza di casi di positivi al Covid 19, in particolare in ambienti scolastici ed anche all’interno della struttura comunale, chiediamo al Sindaco Paoletti di mettere al corrente la cittadinanza sulla effettiva realtà della situazione, comunicando di quanti casi di positività si sia a conoscenza, quanti ricoveri, quanti isolamenti fiduciari". Lo chiede Roberto Vara, neo consigliere di opposizione.

"Chiediamo inoltre che la cittadinanza sia immediatamente messa a conoscenza del sistema di tracciamento concordato con Asl 5 ed anche delle misure cautelari ulteriori di cui il Sindaco, in qualità di garante della salute pubblica, intende farsi promotore", conclude l'esponente del centrosinistra.