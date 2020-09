Vara: "A Lerici l'apertura delle scuole va rimandata"

Golfo dei Poeti - "Premesso che è già stato deciso dal Prefetto che la Materna di San Terenzo e Istituto Comprensivo sia rimandata l'apertura di una settimana a causa di una maestra positiva al Covid e altre sei in quarantena, ci vengono segnalati numerosi casi di positività, di cui non si ha alcuna certezza e conferma, vista la reticenza di Asl ed amministrazione comunale nel fare chiarezza". Così Roberto Vara, candidato a sindaco a Lerici che aggiunge: "In una situazione già grave per l'indisponibilità di strutture come Augenti e Mantegazza in cui, nonostante il lungo periodo a disposizione, non sono stati fatti gli interventi necessari, ci viene segnalato che alla Primaria di San Terenzo la necessaria suddivisione degli spazi mensa è stata terminata ieri, per cui lunedì, nella migliore delle ipotesi, dovrà ancora avvenire la tracciatura degli spazi. Ovviamente non si è neanche provveduto all'insonorizzazione, rendendo pressochè impossibile la didattica, come da tempo segnalato".



"Come se non bastasse - prosegue Vara - ci segnalano che a Pugliola è inagibile la mensa e il terrazzo esterno per un problema relativo ad un lucernaio, anch'esso segnalato a giugno. In questa situazione disastrosa ci sembra assurdo insistere pervicacemente sull'apertura di lunedì ed è inamissibile che il sindaco non chieda lo slittamento al Prefetto, considerato poi, che occorrerà comunque richiudere per le elezioni, visto che nessuno si è attivato per cercare spazi alternativi che pure erano possibili".