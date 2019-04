Una rappresentanza di Fratelli d'Italia in visita al Comsubin

Golfo dei Poeti - "Il Comsubin è una vera eccellenza italiana nel mondo, per il valore dei suoi uomini e per le azioni che da tempo portano avanti. Dalle operazioni di sicurezza nazionale e salvataggio, allo sminamento dei mari, fino ad arrivare alla lotta all'inquinamento marino e al recupero di beni archeologici e storici: sono loro i veri protagonisti, troppo spesso non valorizzati e pubblicizzati. A questi uomini le Istituzioni mostrino maggiori attenzioni sia con interventi economici che normativi. *E' un gioiello da valorizzare anche per quell'uso duale che il Ministero della Difesa ha messo in primo piano nel suo programma di Governo*”.



Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, capogruppo in Commissione Difesa, Marco Osnato e l'europarlamentare Stefano Maullu che oggi a La Spezia hanno fatto visita alla base del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei”.