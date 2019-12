Una folla di ombrelli a difesa del Parco. Paoletti: "Rassicurazioni da Lega"

Golfo dei Poeti - Duecentocinquanta persone stamattina hanno animato a Lerici, in Piazza Garibaldi, la manifestazione organizzata per dire no alla chiusura del Parco regionale di Montemarcello, Magra e Vara. La soppressione dell'ente è al centro di una proposta di legge del consigliere regionale Andrea Costa che domani a Genova comincerà il suo iter istituzionale, venendo affrontata in Commissione ambiente e territorio. L'iniziativa lericina, che ha fatto i conti con la generosa pioggia di fine mattinata, è stata promossa da un nutritissimo gruppo di associazioni, ambientaliste e non: Legambiente, Italia Nostra, Wwf, Lipu, Vas, Libera La Spezia, Federparchi, Cgil la Spezia, Uil La Spezia, Palmaria sì Masterplan no, Posidonia, Blu Life, Fridays for Future, Arci Sarzana Valdimagra, Comitato che Botta e Laboratorio Palmaria. Numerosi i sodalizi che hanno marcato presenza, tra questi il Comitato no biodigestore Saliceti. Nella folla, oltre al presidente dell'ente Pietro Tedeschi, erano presenti rappresentanti delle varie forze del centrosinistra, da Italia Viva a Rifondazione, dal Pd al Pci, dai socialisti ad Articolo uno. “Una manifestazione di grande successo, anche a dispetto del maltempo – ha commentato Stefano Sarti, vicepresidente di Legambiente Liguria -. Questo dimostra la sensibilità che c'è attorno al tema e all'importanza che sia mantenuto. Nessuno dice che è perfetto, certamente può essere migliorati su governance e servizi. Ci auguriamo che la proposta di legge di Costa venga bocciata in consiglio regionale o cestinata e riposta nel cestino della carta”. Per Italia Nostra ha parlato Francesco Ginocchio, che ha ricordato “che la Corte costituzionale ha già cassato una prima proposta di legge per abolire il Parco avanzata da Costa, che testardamente ci riprova. Il Parco è costituito da beni inalienabili e intoccabili. Altro che sopprimerlo, le associazioni auspicano che il Parco del Magra diventi sovraregionale allargandosi alla Toscana”.



Ha chiuso la manifestazione il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. “Giuste le preoccupazioni, ma relative – ha affermato il primo cittadino -, perché la proposta di soppressione, come non è passata mesi fa, altresì non passerebbe una seconda volta. La Lega, partito di maggioranza in Regione, stamani ha fatto un comunicato chiaro dicendo no alla soppressione e stamani ho avuto rassicurazioni in merito dalla senatrice Pucciarelli (Lega, ndr), che mi ha confermato che i consiglieri leghisti voterebbero contro la proposta. Noi abbiamo affrontato il tema nel 2018 approvando all'unanimità in consiglio comunale una mozione che non parla di chiusura, ma dice che ci sono da rinnovare gestione e governance, del resto in linea con quelle che sono le posizioni del presidente Tedeschi. Lerici ha il 63 per cento di territorio nel Parco, non può non avere il sindaco nel direttivo del Parco, è una questione di rispondenza a criteri costituzionali e di rappresentanza democratica”. Nel corso della mattinata il gruppo di maggioranza consiliare 'Per Lerici e i suoi borghi' ha altresì diffuso un documento in cui si illustrano le linee guida che Paoletti e lo schieramento che lo sostiene vorrebbero fossero seguite per una revisione dell'ente di Via Paci.



Un documento in cui si rimarca la necessità di “operare una riforma statutaria del Parco nella direzione di prevedere un consiglio partecipato stabilmente dai Sindaci dei comuni i cui territori sono maggiormente coinvolti, in termini superficiari e in termini di problematiche ambientali e di sviluppo dell'intero territorio comunale e di Parco, di un sindaco rappresentativo della Val di Vara e di un sindaco rappresentativo della Val di Magra, conservando le funzioni ad oggi assegnate al consiglio stesso, presieduto da un presidente di nomina regionale”. E ancora, si manifesta la volontà di “conservare la Comunità del Parco nella sua attuale competenza e composizione, con funzione preminente di organo di controllo e impulso dell'azione amministrativa. Di prevedere un organo tecnico/giuridico con funzioni consultive obbligatorie e anche vincolanti. Affidare in esclusiva agli uffici comunali competenti l'applicazione delle norme di Parco e il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi nella piena attuazione delle norme di Parco stesse”.