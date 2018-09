Traghettamento catenaria, Fresco: "Un flop, amministrazione superficiale"

L'ex sindaco di Lerici va all'attacco: "Mi chiedo a questo punto come sarà gestita la risistemazione della baia...".

Golfo dei Poeti - "Un chiaro flop per quanto riguarda il servizio di traghettamento per gli utenti della catenaria comunale. Una situazione gestita complessivamente male e con grande superficialità per quanto riguarda la valutazione economica". Siamo a Lerici e a parlare è l'ex sindaco Emanuele Fresco, oggi consigliere di opposizione. "Dopo ben due aste andate deserte STL - continua l'esponente del centrosinistra - si è trovata costretta a svolgere una trattativa diretta per avere un servizio completo e solo a partire dal 20 agosto, praticamente alla conclusione della stagione estiva comportando non pochi ed evidenti disagi per gli utilizzatori. Oltre a questa tempistica raffazzonata si è riscontrata una carente valutazione per quanto riguarda l’importo economico del servizio. Basti pensare che l’ ultima asta pubblica riportava un importo al massimo ribasso di 135.000€ per una durata dell’appalto di 16 mesi ( dal 20 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 ) , mentre nella trattativa diretta con un unico operatore il valore dell’importo a base d’asta era di 39.550 € per una durata dell’appalto di 5 mesi ( dal 20 agosto 2018 al 31 gennaio 2019 ). Sarebbe già oggi interessante capire quali saranno i termini economici per la nuova gara che si dovrà concludere prima del 31 gennaio 2019 termine di scadenza dell’attuale servizio. Un nuovo importo che rispetto alla trattativa diretta dovrà anche tenere in conto i mesi estivi dove si raddoppiano i pontili di accesso (rotonda e Calata Mazzani) e dove la fornitura del servizio in termini orari è decisamente maggiore".



"Come sarebbe importante capire - conclude la nota di Fresco - come non sia possibile fare una gara unitaria con tutte le altre catenarie, come peraltro avveniva qualche anno fa. Questo oltre a permettere una uniformità di orario nel servizio di traghettamento nella nostra baia potrebbe portare anche un beneficio di ordine economico. L’ evidente responsabilità politica da parte dell’amministrazione in tutta l’operazione di gestione di questo servizio ci porta a pensare come potrà essere tutta l’organizzazione e la conduzione per la risistemazione della baia di Lerici attraverso la collocazione dei pontili galleggianti".