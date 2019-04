Torna il Primo Maggio comunista a Solaro di Lerici

Golfo dei Poeti - "Come ogni 1° maggio vi aspettiamo a Solaro di Lerici per la storica festa dei lavoratori organizzata dal locale circolo di Rifondazione Comunista.



A partire dalle ore 12 per il pranzo e alle ore 19 per la cena verranno serviti piatti a prezzi popolari tra cui sgabei, fave e formaggio.



Il tutto nella splendida cornice delle alture di Solaro.



All'interno della festa verrà ospitato il banchetto informativo della lista "La Sinistra" protagonista nelle Elezioni Europee del 26 maggio e che comprende (Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Convergenza Socialista, Trasform Italia e l'Altra Europa con Tsipras)



In caso di pioggia è previsto lo spazio coperto".



Rifondazione Comunista Lerici