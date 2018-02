Tedeschi: "Paoletti, più rispetto per il Parco"

Il presidente 'ribelle' attacca il 'suo' sindaco: "Portesone? Evitare polemica inutile".

Golfo dei Poeti - Prosegue il dibattito a tema Parco di Montermarcello, Magra e Vara. A mettere a segno un'altra puntata della serie è il presidente dell'ente, Pietro Tedeschi, ormai in rotta con le figure istituzionali che, meno di due anni fa, ne hanno sostenuto l'insediamento. Il presidente, che in settimana ne ha avuto per il governatore Giovanni Toti, per gli assessori Giampedrone e Mai e per il consigliere 'liquida Parco' Costa, a questo giro si rivolge al sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. Andando di fatto ad esaudire i desiderata delle sinistre lericine - da rimarcare nelle scorse ore gli interventi di Liberi e Uguali e dell'ex primo cittadino Emanuele Fresco -, benché il tema del futuro del Parco non sia preso di petto. Però la stoccata a Paoletti - che un anno e mezzo fa gioì per la nomina di Tedeschi - c'è tutta.



"Caro sindaco - ha esordito su Facebook il presidente, rispondendo a un intervento social di Paoletti (QUESTA) - in merito a quanto sostieni ti pregherei di aver maggior rispetto per l'istituzione direttivo del Parco democraticamente eletto dalla Comunità di cui anche tu fai parte. Mi hanno sempre insegnato che le regole in una società democratica vanno sempre rispettate, eventualmente ci si batte per cambiarle! Ti posso assicurare che il progetto Portesone, che anche a me sta a cuore, essendo a pieno titolo nelle politiche fondanti dell'ente recupero borghi storici e piena valorizzazione, recupero delle terre incolte e dell'uliveto, seguirà il suo iter autorizzativo in base alle norme del Prp (Piano regolatore del Parco, ndr), rispettando quanto definito nel protocollo congiunto Parco-Comune. In un momento come questo una polemica inutile e preventiva non aiuta il mio già difficile lavoro".