Spiagge, Paoletti a Salvini: "Se ha fegato faccia seguire i fatti alle parole"

Golfo dei Poeti - Il pomeriggio lericino di Matteo Salvini, dopo il breve comizio e centinaia di selfie in Piazza Garibaldi, è proseguito allo stabilimento dei mitilicoltori, a Santa Teresa. Occasione propizia, per il leader della Lega, per rilanciare la necessità di “aiutare l'agricoltura, la pesca e l'industria italiana. E il motto 'prima gli italiani' speriamo diventi al centro di ogni genere di incentivo e taglio fiscale. Conte sono tre mesi che promette e tre mesi che non fa nulla”. E un attimo dopo, guidato dall'amministratore dei mitilicoltori, Federico Pinza, e affiancato dai parlamentari del Carroccio Pucciarelli, Rixi e Viviani, il 'Capitano' si è dedicato agli immancabili assaggi, cominciando dai muscoli ripieni, dei quali si è fatto illustrare dettagliatamente il contenuto.



Sul posto anche il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, che, interpellato in merito, ha commentato le parole rilasciate da Salvin meno di un'ora prima a proposito della gestione delle spiagge libere lericine. Di fatto l'ex ministro ha invitato Palazzo civico ad abbandonare il sistema contingentato lericino, che prevede prenotazioni, numero chiuso e alcuni arenili riservati ai residenti di determinate frazioni. “Mi pare che in Regione Liguria la Lega conti qualcosa – dichiara Paoletti a CdS -. Che Salvini sia coraggioso e si adoperi perché siano abrogate le linee guida dettate dalla Regione, che parlano di obbligo di distanza e di 10 metri quadrati a ombrellone, e che io, da sindaco, devo applicare. Dimostri di avere fegato, Salvini, e faccia seguire le parole ai fatti. La Lega in Regione governa, se conta qualcosa passi ai fatti. Io devo prendere atto che in Italia gli unici che fanno i fatti sono i sindaci, mentre la politica ama molto parlare al vento, concludendo poco”.