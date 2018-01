Spazi a fascisti, la maggioranza lericina: "Proposta sinistra era strumentale"

Il capogruppo Claudia Gianstefani interviene per illustrare il no alla mozione presentata nei mesi scorsi dalla minoranza.

Golfo dei Poeti - In merito all'articolo pubblicato sulla vostra testata giovedì 18 Gennaio 2018, con titolo "Anche Lerici ha detto no alla negazione di spazi pubblici ai fascisti" (vedi QUI), si ritiene doveroso fare una precisazione. Si vuole chiarire la motivazione che ha portato la maggioranza a rigettare la mozione, seppur sia il Sindaco che la sottoscritta ne abbiano dato esaustiva spiegazione nel corso della seduta, che non può essere riassunta nella nota di "Cambiamo in Comune". Come precisato nel corso della discussione in Consiglio Comunale, la maggioranza condivide in toto le premesse dell'atto presentato che ribadisce i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e condanna qualsiasi ideologia fascista, neonazista, omofoba, razzista, antisemita, antidemocratica, o che esprima odio e intolleranza religiosa, che si ispiri ai disvalori del fascismo o del nazismo o contrasti con i valori della Resistenza. Quello che non abbiamo ritenuto di condividere è stata la proposta di delibera che risulta paradossale per il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori che amministrano un Comune e che si sono assunti lì'impegno di portare avanti i principi della Costituzione e della democrazia nell'interesse della comunità. Nella parte deliberativa, infatti, si chiede al Sindaco e alla Giunta di non concedere locali, spazi o suolo pubblico ad associazioni che professino o manifestino ideologie da condannare proprio perché contrarie ai principi della Costituzione e della democrazia e che calpestano gli inviolabili diritti dell'uomo. Tale richiesta è stata ritenuta inaccettabile dalla maggioranza, in quanto la Giunta, organo competente in materia, non accorderebbe alcuno spazio ad associazioni che si rifanno a tali inaccettabili ideologie. Un imbarazzante paradosso, al limite dell'offensivo, da parte della minoranza che presenta una mozione preconfezionata che nulla ha a che fare con la realtà locale, ma risulta invece un’azione più strumentale che concreta. Concreto è invece l'impegno dell'Amministrazione che garantisce la laicità del proprio agire amministrativo e che dimostra la condivisione di principi conformi alla Costituzione e ai valori della Resistenza, come testimonia il percorso di acquisizione del Fodo, stamperia clandestina simbolo della lotta antifascista.



Claudia Gianstefani, capogruppo di maggioranza "Per Lerici e i suoi Borghi"