Sostegno al soccorso, si attiva l'opposizione consiliare lericina

Golfo dei Poeti - Promuovere presso la Regione Liguria le istanze del mondo del soccorso, con particolare riferimento “all’immediato ripristino del contributo finanziario per sostenere i mezzi dedicati al trasporto di pazienti con accertata o sospetta positività COVID-19, e ciò, quantomeno, fino a che non cessi lo stato di emergenza sanitaria nel Paese”. In questo senso le opposizioni vogliono impegnare il sindaco e la giunta comunale di Lerici. Lo strumento è una mozione unitaria della minoranza che sarà sottoposta al vaglio del consiglio comunale.



“Un equipaggio ed una ambulanza per servizio Covid-19 – scrivono nel documento i capigrupp De Luca (Golfo dei poeti), Fresco (Passione e competenza) e Ornati (Cambiamo in Comune) - hanno un costo aggiuntivo rispetto al consueto servizio ben specifico in termini di sanificazione del mezzo e di DPI per l’equipaggio, che solitamente è formato da 2 o 3 persone. Da fonti interne al servizio di trasporto in emergenza/urgenza, l’equipaggio deve essere fornito di mascherine, almeno Ffp2 certificate, tute idonee, visiere protettive per gli occhi, guanti e calzari. Ciò per un costo che oscilla tra i 52 e i 58 euro. ANPAS, CIPAS e Croce Rossa Italiana denunciano lo stop dei contributi, da parte di Regione Liguria

di euro 95,00 al giorno per ciascuna sede attiva con mezzi dedicati Covid-19. Le associazioni e i comitati locali che si occupano del soccorso hanno dichiarato che continueranno comunque ad offrire, nonostante gli ingenti costi e la perdita del sostegno economico regionale, ambulanza con equipaggi dedicati al Covid-19. La Pubblica assistenza di Lerici, oggi più che mai, è un presidio indispensabile ed imprescindibile per il nostro territorio e, pertanto, è compito di questo consiglio comunale salvaguardarne – con ogni mezzo possibile – la piena e totale autonomia gestionale e funzionale”.



Ed è intervenuta anche la menzionata Pubblica assistenza di Lerici. “Vogliamo coinvolgere i nostri amministratori locali, dal nostro sindaco Leonardo Paoletti ai rappresentanti politici Emanuele Fresco, Andrea Ornati , Mariachiara de Luca ,ma soprattutto tutta la popolazione lericina, che con i suoi aiuti ci ha permesso di andare avanti nonostante i rimborsi che riceviamo non siano sufficienti a coprire i costi. Adesso questo poco che riceviamo in termini di rimborsi verrà meno, o comunque si ridurrà ancora di più. Quindi è sempre più importante per noi la vicinanza concreta della nostra comunità e dei suoi rappresentanti. Perché dobbiamo avvisarvi che se questo approccio già tentato diverse volte in passato e riproposto adesso, di ridurre il supporto alle associazioni di volontariato di soccorso per privilegiare l’affidamento dei servizi di ambulanza ad operatori commerciali privati (oltretutto a costi anche maggiori per le tasche pubbliche) continuerà nel tempo, l’esistenza delle pubbliche assistenze a copertura dei territori locali sarà messa a rischio. Difficilmente in futuro ci saranno ancora ambulanze a Lerici e volontari a supporto del territorio”.