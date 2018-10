Sinistra e cittadini davanti al Comune di Lerici, faccia a faccia con Pillon

Golfo dei Poeti - Un centinaio di persone ha dato vita stasera a Lerici, di fronte a Palazzo civico, a un presidio per dire no al Disegno di legge elaborato dal senatore della Lega Simone Pillon - noto per le sue posizioni contro l'aborto e le unioni civili -, atteso stasera in sala consiliare per parlare di affido condiviso nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'associazione Lerici domani. Dal mob si è levato un coro contro l'abolizione della 194, per la tutela dei bambini in caso di separazione, per le unioni 8civili.

Presenti molti cittadini e numerosi esponenti politici lericini e non. Dai capogruppo d'opposizione De Luca, Fresco e Ornati, ai consiglieri regionali Francesco Battistini e Gianni Pastorino (Rete a sinistra), passando esponenti di Rifondazione (Ricciardi, il segretario Fedi), il segretario regionale del Pci Matteo Bellegoni, quello del Pd lericino Alessandro Attilieni, Michele Fiore referente provinciale di Possibile al suo omologo di Sinistra italiana, Giacomo Pregazzi, o ancora Paolo Putrino di Articolo uno e Saul Carassale, capogruppo della sinistra a Porto venere, e Andrea Fantini di Ortonovo in movimento. Presente anche il Comitato no Pillon la Spezia.



Quando il senatore Pillon è arrivato ha avuto un duro faccia a faccia con i presidianti. Una pacifica delegazione è salita a seguire l'incontro in sala consiliare, mentre il resto è rimasto a manifestare caldamente sotto Palazzo civico al grido di "Vergogna".