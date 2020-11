Siamo il Golfo dei poeti: "Quale futuro per la scuola Augenti?"

Golfo dei Poeti - Quali sono gli interventi in corso alla scuola d'infanzia Augenti di Lerici, e che tempi hanno? Quando sarà restituita all'Istituto comprensivo e alla sua funzione educativa? Lo chiede il gruppo consigliare 'Siamo il Golfo dei poeti' attraverso un'interrogazione protocollata dal consigliere comunale Bernardo Ratti. “La struttura – affermano nell'atto consiliare – è basilare per il sistema d'istruzione lericino, sia come spazi, sia come attuale necessità”, ricordando che “la sua destinazione, come da lascito, è dedicata a scuola per l'infanzia”. Il gruppo d'opposizione, contestualmente alla presentazione dell'interrogazione, ha altresì fatto accesso agli atti in merito a planimetrie e progetti.