Siamo il Golfo dei poeti: "Acqua in due aule della scuola media"

Golfo dei Poeti - "Siamo stati informati da alcuni genitori che da tempo, dal controsoffitto di almeno due aule della Scuola Media Poggi di Lerici, scende acqua con copioso gocciolamento, fenomeno accentuatosi in questi giorni di forti precipitazioni. Acqua raccolta in un secchio, e le pareti sono fradice". Lo segnala il gruppo di opposizione Siamo il Golfo dei poeti. "Tale problematica, confermata anche dall'intervento di tecnici per verificare il da farsi, è evidentemente pericolosa e, ad oggi, non risulta risolta - proseguono i consiglieri di opposizione -. Senza contare lo spostamento delle due classi in aule non idonee e poco riscaldate, comportante il disagio per alunni e insegnanti, tra l'altro inibendone l'uso come laboratori per gli altri studenti. Abbiamo quindi chiesto delucidazioni in merito tramite Pec a sindaco e assessore competente, per capire quali i provvedimenti in corso e quando la situazione tornerà alla normalità, anche in considerazione che a settembre scorso, prima dell'inizio delle lezioni, c'erano state ampie rassicurazioni sulla sicurezza delle scuole".