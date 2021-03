Sei classi in quarantena: "Testiamo a tappeto tutti gli alunni"

Golfo dei Poeti - Gli alunni di sei classi della scuola media di Lerici sono in quarantena a causa della positività di una docente. A questo proposito, il consigliere comunale Emanuele Nebbia Colomba (Siamo io Golfo dei poeti) ha avanzato una proposta a Palazzo civico, in particolare agli assessori Di Sibio (Sanità) e Toracca (Istruzione): usare i circa 1.700 test antigenici rapidi rimasti al Comune per testare subito gli alunni, di concerto con Asl, "modo che possano passare una quarantena relativamente più tranquilla", osserva Nebbia Colomba.



"L'utilizzo fatto sin ora dei test - afferma il consigliere dell'opposizione - non ha permesso di individuare positivi (0 su 300 test fatti). Come avevo detto nella penultima commissione covid, se il tasso di positività a Spezia è di circa 200 casi su 100.000 abitanti (dati Fondazione Gimbe) se si testa indiscriminatamente la popolazione, su 2000 test i positivi riscontrati saranno vicini allo 0. Meglio sarebbe correggere la rotta ed usare i rimanenti 1700 tamponi per tracciare eventuali cluster e anche eventualmente testare soggetti sintomatici che sono in attesa del tampone ufficiale dell'Asl 5. Nel secondo modo si eviterebbe che contatti stretti del soggetto sintomatico vadano in giro a spargere il virus nel tempo che intercorre tra i sintomi e il riscontro del tampone ufficiale positivo".