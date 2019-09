Scuole Lerici, l'assessore: "Laboratorio del giovedì ci sarà"

Golfo dei Poeti - “Nessuno ha detto che il laboratorio del giovedì non sarà fatto”. Laboratorio che costituisce il secondo e facoltativo pomeriggio a scuola sostenuto dall'amministrazione comunale di Lerici per soddisfare le esigenze delle famiglie degli alunni delle medie. Parola dell'assessore all'Istruzione Laura Toracca, intervenuta stasera in consiglio comunale in risposta alla capogruppo di 'Golfo dei Poeti' Mariachiara De Luca. “Alla scuola è pervenuta una comunicazione dall'ufficio dell'assessore Toracca che certo non favorisce la distensione tra Comune e istituto – ha osservato l'esponente dell'opposizione - e che sembra voler fare un sondaggio sul garantire o meno il rientro del giovedì. Un servizio sul quale si è ingenerata nel corso dell'estate un po' di confusione visto che non si sapeva ancora quale laboratorio sarebbe stato proposto da Palazzo civico”, ha concluso De Luca, chiedendo attenzione per l'autonomia e le prerogative dell'istituto. Toracca ha spiegato che la natura del servizio non poteva essere definita prima di aver quantificato le adesioni che, ha aggiunto, “al primo agosto risultavano essere 27. Poi, questa settimana (venendo alla comunicazione menzionata dalla De Luca, ndr), probabilmente, anzi sicuramente, con un eccesso di zelo gli uffici hanno constatato – ci sono rinunce protocollate – che gli interessati al servizio del giovedì ora sono quattro. È stata quindi nostra cura comunicare alla scuola questa informazione e chiedere alla segreteria didattica di fare un approfondimento per verificare eventuali domande non correttamente inviate”.