Scuole Lerici, Pd: "Paoletti scorretto, parole a caso per fare audience"

Golfo dei Poeti - "Non potevamo esimerci dal rispondere pubblicamente su quanto affermato ieri dal nostro primo cittadino, in merito a fantomatiche perizie che i precedenti amministratori avrebbero a suo tempo nascosto nel cassetto. Troppo facile dare sempre la colpa a quelli di prima attraverso commenti sibillini che hanno solo lo scopo di fomentare odio! Le parole hanno un peso, non possono essere buttate lì a caso per fare audience!". Lo si legge nella nota diffusa oggi dal Partito democratico di Lerici (nella foto il segretario Attilieni) in risposta alle recenti dichiarazioni a tema scuole del sindaco Leonardo Paoletti.

"Se questo è l’inizio della campagna elettorale per le amministrative del 2020, non osiamo pensare dove potrà arrivare il confronto politico! Ricordando quindi al Sindaco Paoletti che ha delle responsabilità istituzionali e morali nei confronti di tutti i cittadini lericini, chiediamo di smentire tali affermazioni o rendere noto di quale perizia occultata stia parlando. Sia chiaro, tuteleremo il Partito Democratico e la comunità che rappresenta in tutte le sedi e faremo valere le nostre ragioni, nell’ambito di una corretta dialettica politica ed istituzionale, correttezza che il Sindaco Paoletti pare aver dimenticato e stigmatizzeremo altresì ogni forma di violenza verbale e lo scarso rispetto degli avversari politici! Ai precedenti assessori va la solidarietà e sostegno di tutto il Pd lericino". Precedenti assessori qual Olga Tartarini (che si è detta pronta ad autodenunciarsi) e Michele Fiore, già delegati a Istruzione e Lavori pubblici.