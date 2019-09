Scuole Lerici, De Luca: "Amministrazione superficiale, interrotto servizio importante"

Golfo dei Poeti - "Apprendo oggi e quasi per caso che il progetto della dott.ssa Sarah Fiorini, dedicato ai nostri ragazzi ed alle famiglie è stato interrotto. Sembrerebbe che siano state preferite altre formule che garantiranno risparmi sulle casse comunali. Mi piacerebbe capire quale sia l'entità di tale risparmio tale da preferire di interrompere un progetto così importante. Qui non parliamo di sostituire una lampadina o mettere un chiodo, con tutto il rispetto che meritano i lavoratori in questo settore. Ma parliamo dell'animo dei nostri figli del sostegno di cui tanto ci si riempie la bocca alle famiglie. Parliamo di persone dove il rapporto di continuità con chi ti assiste in un cammino è fondamentale. Inoltre parliamo di una professionista che si è spesa in questi anni senza sosta sostenendo anche le situazioni più tristi che la nostra comunità ha dovuto affrontare. Quindi mi indigno , in attesa di approfondire quanto accaduto,ed aggiungo che in questa scelta sta tutta la superficialità di un'azione amministrativa che solo a parole dice di credere in questi progetti ma che nella sostanza mostra un vero disinteresse. Confido in un serio ripensamento". Così in una nota Maria Chiara De Luca, esponente Pd, capogruppo lista Golfo dei Poeti nel consiglio comunale di Lerici.