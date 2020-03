Scuola e virus, De Luca: "Educatori a domicilio e verifica copertura internet territorio"

Golfo dei Poeti - “Italia Viva offre piena disponibilità all'amministrazione comunale per analizzare problemi e ricercare soluzioni”. È quanto afferma Mariachiara De Luca, esponente di Italia Viva e capogruppo di 'Golfo dei poeti', ribadendo quando affermato stamani in commissione. La consigliera di opposizione ha evidenziato alcune azioni a suo avviso strategiche per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nonostante la situazione del coronavirus: “Interfacciarsi con la scuola, priorità per comprenderne le esigenze. Indagare sulla possibile copertura internet del territorio e delle famiglie circa la disponibilità di mezzi informatici, utilizzando l'anagrafica della scuola ed il sistema informatico della stessa. Utilizzare degli educatori in casa per i casi che necessitano. Non possiamo lasciare sole le famiglie che vivono la disabilità ed è necessario sospendere le rette per le sezioni primavera e nido. Il Comune potrebbe inoltre dare password del wifi alle famiglie in difficoltà o creare delle aree aperte in modo tale che i ragazzi possano scaricare dei contenuti fruibili in modalità asincrona, da utilizzare in seguito".