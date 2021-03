Screening Covid-19, l'opposizione lericina: "Calibrare meglio l'indagine"

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici chiederà all'azienda sanitaria, se possibile, di portare avanti le prossime fase della vaccinazione anti Covid-19 all'interno della palestra della scuola Mantegazza di San Terenzo, che, debitamente allestita, sta accogliendo le vaccinazioni degli ultra 80enni. Questo l'intendimento emerso l'altra sera in 'commissione Covid', circostanza nella quale c'è stato unanime apprezzamento per il funzionamento della macchina vaccinale lericina e per l'operato di volontari, Pubblica assistenza, Municipale, Carabinieri in congedo. Nel corso della commissione, dall'opposizione, in particolare dal consigliere Emanuele Nebbia Colomba (Noi Siamo il Golfo dei Poeti), è arrivata poi la proposta di calibrare diversamente la campagna di screening, a base di test antigenici rapidi, avviata dal Comune di Lerici, che nella sua prima mandata ha restituito 300 negativi su 300 testati. Il giovane consigliere del centrosinistra ha chiesto di valutare un utilizzo dei test “più utile in ottica rilevamento cluster, visto che, per una ragione di proporzioni numeriche – si contano in media 200 positivi ogni 100mila abitanti –, ci si poteva attendere di non trovare positivi su un campione relativamente ridotto”. Posizione condivisa da Giovanni Agnellini (Lerici sogna): “Occorre raddrizzare il tiro e cercare metodi di indagine più efficaci per stanare i positivi”. L'amministrazione, che attraverso il sindaco Leonardo Paoletti e l'assessore alla Sanità Alessandra Di Sibio ha sottolineato il rapporto di fruttuosa e costante collaborazione con Asl, non ha chiuso alle osservazioni dell'opposizione. “Ma per queste indagini – ha rilevato il primo cittadino – ci sono precisi protocolli da seguire e, come per i vaccini, se ne può discutere, e se ne discute, a livelli sovracomunali, ad esempio come Anci. Ma nelle occasioni in cui sarà possibile segnaleremo l'ipotesi di considerare variazioni”.



Sempre in merito allo screening comunale, l'assessore Di Sibio ha annunciato l'arrivo di mille tamponi orofaringei in luogo di mille test rapidi, spiegando poi che l'indagine, come annunciato nei giorni scorsi, si appresta a toccare i circa 300 adolescenti del territorio comunale ("manderemo una lettera alle famiglie") e a fare un secondo passaggio nelle scuole lericine.

E ancora, nel corso della commissione l'assessore all'Istruzione, Laura Toracca, ha fatto il punto sulle quarantene scattate alla scuola media, con il rientro in classe che si approssima.