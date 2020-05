Scogli, corda e pali di ferro, a Lerici è polemica

Golfo dei Poeti - “Abbiamo deciso di installare queste strutture per delimitare le aree di balneazione, lasciando un unico punto di accesso sorvegliato da uno steward che conteggerà gli ingessi e, nel caso, verificherà le prenotazioni, garantendo in questo modo che all'interno delle aree ci sia un numero di persone tale da consentire il rispetto delle distanze previste dal Dpcm”. Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, con un video, illustra così i moventi che hanno portato Palazzo civico a porre una serie di paletti in ferro, percorsi da una corta, per impedire l'accesso agli scogli sul lungomare, spigoloso e amato posto al sole, fuori di metafora, per tanti bagnanti, soprattutto del posto. Puntualizzazioni arrivate dopo che ieri il primo cittadino aveva spiegato che “senza organizzazione ci sarebbe l'assalto al posto in spiaggia o allo scoglio. Sarebbe impossibile gestire l'afflusso non solo di chi vive a Lerici ma anche dei nostri concittadini fuori comune, impossibile prevenire assembramenti, impossibile far rispettare la distanza tra bagnanti. Pertanto occorre delimitare anche le zone di balneazione libera per poter contingentare l'afflusso alle stesse creando un varco di accesso vigilato e adottando procedure di prenotazione di semplice utilizzo e un servizio di steward. Sarà quindi garantito, nonostante gli spazi ristretti e le norme di distanziamento, di fare il bagno al molo, agli scoglietti a Lerici zona erbetta-Shelley, e in tutte le spiagge libere. Si tratta di uno sforzo importante sotto il profilo organizzativo, condiviso da tutti i gruppi consiliari. Che prevederà necessariamente ambiti riservati ai residenti e abitanti abituali delle seconde case. Ci sarà sempre la possibilità di fruire degli stabilimenti e delle libere attrezzate. Questo è lo scenario dei problemi condivisi da tutti i Comuni balneari liguri L'apertura delle spiagge (per residenti e non residenti) è prevista per il 29 quando anche i balneatori avranno completato gli allestimenti. A giorni il tutto verrà disciplinato, compresa l'esigenza di chi vuole e ha bisogno di camminare in riva al mare (a San Terenzo e alla Venere in particolare). Tutto questo per fare il possibile perché non si debba vivere un nuovo 8 marzo prima che il pericolo di contagio non sia definitivamente eliminato”.



La comparsa dei paletti in ferro sul lungomare non ha mancato di suscitare critiche e malumori. “È necessario deturpare in questa maniera la passeggiata? Anche il fine sfugge, in questo modo non sarà che la gente si concentri ai varchi? Un'operazione invasiva, costosa, e, a nostro avviso, neanche utile. Senza dimenticare che le cime, le corde, sono forse il materiale meno igienico e più difficoltoso a sanificare”, il commento del gruppo Buongiorno Lerici, piattaforma nata qualche mese fa, che rimprovera altresì al primo cittadino il mancato coinvolgimento dei comitati di frazione in queste scelte. E dal gruppo consigliare Cambiamo in Comune osservano che “la tendenza è quella di chiudere, delimitare, recintare, riducendo gli spazi per una mania di controllo che sta andando oltre il concepibile. Perché meno spazi lasci più le distanze diminuiscono, producendo concentramenti. Peraltro le scogliere garantiscono di per sè il distanziamento. 'L’interdizione alle scogliere', come si legge nelle determina dei 22 mila euro stanziati per la recinzione, non è giustificata da nessuna disposizione scientifico-medica, tutt’altro. Tantomeno continuare a chiudere gli arenili. In ultimo, l’impatto visivo di questa recinzione (fatta anche di corde tutt'altro che garanzia di igiene) e’ una cosa di una bruttezza indicibile: passeggiarle accanto sara’ come sentirsi animali in gabbia. Aspettiamoci allora le guardie giurate in spiaggia come sugli autobus dell’estate scorsa: così non sara’ una 'strana estate', come dice il sindaco (nel video di stamani, ndr), ma sarà un'estate sotto vigilanza armata. In ultimo smentiamo che come opposizione siamo stati informati di queste recinzioni e auspichiamo che in una stagione così complessa e delicata si cambi rotta e si lavori per rendere da subito accessibili - in sicurezza ma con libertà di autodeterminarsi - spazi pubblici come scogli, moli e spiagge libere”. Il tutto condito da un generoso e immancabile dibattito sui social network e dalla versione al vetriolo della pagina satirica locale L'Ape Corina, che ha accostato i paletti in ferro alle recinzioni dei campi di concentramento, soluzione che ha strappato qualche risata ma anche non poche critiche per l'ardito accostamento.