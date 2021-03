Scavi all’ex Pertusola, Linea Convidisa: "Non si capisce chi e per quali ragioni abbia dato le autorizzazioni"

Golfo dei Poeti - In questi giorni si è appreso che nell’area dell’ex Pertusola, a Lerici, si siano avviati dei lavori di scavo, senza però che nessuno abbia ben chiaro quale sia stato il percorso autorizzativo. “Questa vicenda - afferma Michele Fiore, coordinatore di Linea Condivisa per la Provincia della Spezia - riaccende i riflettori su Pertusola, una bomba ecologica che merita risposte che la politica, ad oggi, non ha saputo dare. Ci aspettavamo che il passaggio da Sito di bonifica statale a regionale avrebbe agevolato l’attività di bonifica, ma così non è stato”.



A rendere ancora più urgente la necessità di risposte è l’indagine condotta a Pertusola dai Carabinieri, che non avrebbero trovato gli atti amministrativi necessari per procedere ai lavori di scavo. "Anche per tale ragione, e nel rispetto delle parti - dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa - abbiamo depositato in Consiglio regionale una interrogazione urgente sul tema. La comunità ha necessità di sapere chi abbia autorizzato i lavori di scavo, e a che punto siano le attività di bonifica dell’area facenti capo a Regione Liguria”.