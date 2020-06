Salvini: "Certe Sardine sembrano cozze. Lerici? Apra il mare a tutti"

Golfo dei Poeti - "Preferisco le cozze alle Sardine. Anche se certe Sardine sembrano delle cozze". Questa una delle prime stoccate del leader leghista Matteo Salvini oggi pomeriggio a Lerici, dove è stato accolto da oltre trecento sostenitori in Piazza Garibaldi..una ventina di contestatori ha accolto il "capitano" imnegiando ai porti aperti. Salvini, che ha auspicato un ritorno alle urne, ha riservato una dritta anche all'amministrazione comunale di Lerici: "Il mare deve essere aperto e reso disponibile a tutti, senza prenotazioni. Ci sono attività e alberghi che devono lavorare". Un chiaro riferimento alle restrizioni stabilite dal sindaco Paoletti per questa estate, che hanno raggiunto la ribalta nazionale. Infine parole di fuoco anti immigrazione: "Anche oggi altri sbarchi. Vogliamo turisti che pagano non gente pagata per fare i turisti".



N.Re