Salvatore a Scajola: "Io non mento, a riprova di quanto dichiaro una registrazione audio"

Golfo dei Poeti - “L’assessore Scajola che mi accusa di mentire casca male, anzi ci casca proprio con tutte le scarpe. Caso vuole che oggi, per avere un promemoria dettagliato di quanto relazionato dagli auditi, io abbia registrato l’audizione. Nella registrazione è chiaramente udibile il commento dell’assessore, da cui si evince che a mentire non sono io”, dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore rispondendo alla nota diffusa nel pomeriggio da Scajola. “Ecco - prosegue- una trascrizione del punto in questione. Audito: ‘...bisogna premettere anzitutto che l’amministrazione comunale così come quella regionale hanno una visione molto Friedmaniana dell’economia e quindi, il settore pubblico fa schifo e il settore privato invece salverà il mondo...’. Immediatamente, seppur fuori microfono ma chiaramente udibile, l’assessore Scajola ha esclamato: ‘non c’è dubbio!’. Poi l’audito prosegue nel suo discorso”.



“L’assessore Scajola faccia la pace con se stesso, abbia il coraggio delle proprie opinioni senza offendere il prossimo. E si ricordi che, battibecchi politici a parte, in qualità di amministratore pubblico egli ha il compito di far funzionare bene il settore pubblico. E se il pubblico regionale, sotto il suo assessorato non funziona, il fallimento è in primis il suo. In tutta evidenza, oggi la IV Commissione regionale Ambiente ha approvato a maggioranza una risoluzione proposta dalla minoranza: la Giunta ponderi e lavori con la serietà istituzionale che le si confà. È necessaria una valutazione ambientale strategica e un’inchiesta pubblica, per un vero percorso partecipativo di un progetto tanto ambizioso quanto insostenibile dal punto di vista economico, oltre che paesaggistico”, conclude Salvatore.