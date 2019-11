Sacconi: "Il pino di Piazza Bastreri per l'agronomo era da abbattere. Il Comune doveva intervenire prima"

Golfo dei Poeti - "Nel corso dell'ultimo consiglio comunale abbiamo sollevato proprio il tema dei pini classificati in categoria D dall'agronomo, sono ben 38 sul territorio comunale, e del perché in alcune zone siano stati tagliati mentre in altre siano stati lasciati al loro posto. In particolare a Fezzano sono stati tagliati in somma urgenza pini che erano in categoria D mentre altrove è stato deciso di procedere con la procedura ordinaria. Se un pino è pericoloso a Fezzano lo è anche in Piazza Bastreri". E' la consigliera comunale di opposizione, Francesca Sacconi, a intervenire in seguito al crollo di uno dei pini di Piazza Bastreri, a Porto Venere, per sottolineare come si trattasse di una problematica nota all'amministrazione e per sostenere che sarebbe stato corretto intervenire prima.



"L'assessore Dorgia - prosegue l'esponente di Porto Venere bene comune - aveva risposto che a Fezzano ne erano caduti due e quindi avevano tagliato gli altri, ma non è così che funziona: non bisogna attendere che un albero crolli per ricordarsi che andava tagliato, se la perizia dell'agronomo ha stabilito che il pino è pericoloso l'amministrazione è tenuta a tagliarlo. Oggi è andata bene così, ma poteva accadere una tragedia".



"Non capiamo come mai si usino criteri diversi. Perché da una parte si è agito in somma urgenza, peraltro non eseguita in maniera corretta e per questo abbiamo presentato un esposto alla procura, e perché dall'altra non è stato fatto", conclude Sacconi.