Rigassificatore, +Europa scrive al prefetto

"Il rigassificatore di Panigaglia, non è solo un problema di Portovenere, ma di tutta la comunità che vive e lavora nel Golfo della Spezia" è l'incipit della relazione che l’11 luglio 2008 la 1^ Commissione del Comune della Spezia approvò all’unanimità, denunciando "anni di colpevole silenzio" e reclamando "sia il diritto a discutere di un insediamento industriale collocato dentro il golfo, sia il dovere di interessarsi e prendere posizione su un progetto che prevede il potenziamento, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’impianto GNL di Panigaglia e sulla richiesta di compatibilità ambientale".

Il successivo 22 luglio la relazione fu presentata in Consiglio Comunale, che deliberò la mozione 15/2008 -che si allega per facilità di consultazione-, a nostra memoria l'unico atto assunto da consessi che rappresentano la cittadinanza interessata dai problemi ambientali e di sicurezza connessi al rigassificatore di Panigaglia.

Tuttavia la mozione non ha (purtroppo) portato alcun cambiamento, sebbene evidenziasse che l'impianto incide significativamente sull’ambiente e la sicurezza dei cittadini e che i rigassificatori vanno localizzati lontani dai centri abitati, fuori dai siti di grande pregio ambientale e naturalistico, a debita distanza dagli impianti industriali ad alto rischio e non in territori classificati "zona sismica 3". Non a caso, sono offshore i due rigassificatori realizzati nel frattempo (al largo delle coste adriatiche e di Livorno).

Il Consiglio Comunale inoltre affermò che il Piano d’Emergenza Esterna sottovalutava il rischio e trattava parzialmente e genericamente le conseguenze in caso d’incidente, facendo presente che nel golfo vi sono la base navale e la boa Polnato, anch'essa soggetta alla "direttiva Seveso" e ricordò che gli organi della rappresentanza democratica non devono limitarsi all’acquisizione di nullaosta e/o autorizzazioni degli organi tecnici e/o pareri burocratici. Triste dunque appurare che non sono stati rispettati il Piano Territoriale di Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed il Piano Urbanistico del Comune di Portovenere, sebbene tutti gli Enti competenti ad esprimere parere avessero confermato, sia l’indisponibilità ad approvare un progetto se non fossero state rispettate le norme vigenti, sia che avrebbero mantenuto lo stesso atteggiamento in un’eventuale Conferenza dei Servizi. Il risultato è che il rigassificatore non è stato dismesso e l’area non è stata riconvertita ad usi turistici ed integrati. Con rammarico si rileva che tali atteggiamenti sono in perfetta sintonia con l'anomalia germogliata negli ultimi anni, con la Magistratura sollecitata ad intervenire/risolvere questioni che viceversa dovrebbero essere gestite e decise da altre Istituzioni.

Il Consiglio Comunale paventò poi il rischio che potesse essere acquisito con contropartite economiche il consenso delle comunità locali alla realizzazione di impianti pericolosi e/o collocati in siti inadatti. Tale timore s'è impudicamente avverato, giacché ai residenti del Comune di Portovenere e dell'ex 1^ Circoscrizione della Spezia viene dato un bonus carburante, con soddisfazione della politica che, invece di tutelare o perlomeno informare i cittadini in merito ai rischi ambientali legati al rigassificatore, li tacita con 60 Euro. Ecco quindi l'assessore Gianpredone definire il bonus "un riconoscimento del disagio derivante dalla presenza del Rigassificatore" ed il suo collega Benveduti affermare entusiasticamente "è in linea col percorso intrapreso in ambito energetico dalla giunta, anche tramite i fondi europei, in modo da rendere lo sviluppo della Liguria sempre più attento alla sostenibilità ambientale".

Un imbarbarimento, che si pensava avesse raggiunge il suo culmine allorché è stata fatta la proposta di accontentare tutti, con un'agevolazione sui costi del gas metano, "più intelligente ed utile" del bonus riservato solo a chi possiede un mezzo di locomozione, ma, dato che al peggio non c'è limite, ecco la Presidente Roncallo comunicare (a Cagliari, all'Italian Cruise Day) che traghetti saranno utilizzati per portare le autobotti dal porto al rigassificatore e, una volta caricate, per riportarle in porto. Ora è possibile che la genovese Presidente non conosca l'enorme elenco delle problematiche (aggravate da atti terroristici prima impensabili) causate dai rigassificatori e dalle navi che li riforniscono. Però dovrebbe sapere che il golfo della Spezia, sebbene abbia un'unica entrata, è densamente trafficato (vi convivono attività militari, commerciali, turistiche, da diporto, da crociera, di miticoltura etc). Anche il solo pensare ad un trasversale attraversamento del golfo di traghetti con autobotti piene di gas è un'ulteriore mancanza di attenzione per l'ambiente e la sicurezza degli spezzini. E qualora fossero attivate le necessarie misure di tutela sul modello di quelle già adottate negli U.S.A., morirebbero tutte le attività, poiché la fascia di non navigazione (1 miglio marino, 2 miglia dietro o 1/2 miglio su ciascun lato di una nave gasiera) impedirebbe il traffico marittimo oggi operante.

Tuttavia il trasporto con autobotti ha portato una significativa novità. Infatti, Enrico Ruggeri, responsabile global del settore per SNAM e Presidente di GNL Italia, ha detto: .

L'affermazione di Ruggeri è inequivocabile: la napoleonica non può sopportare il traffico indotto dalle autobotti. Quindi, come peraltro evidenziano i media locali ogni qualvolta rimane bloccata anche per sinistri non gravi, è una strada che non ha le caratteristiche per collegare uno stabilimento a rischio di incidente rilevante e tantomeno è in grado di garantire il deflusso della popolazione e l’accesso ai mezzi di soccorso, sempreché non sia presa per attendibile la grottesca prova di evacuazione fatta alcuni anni fa. Ciò significa che non è possibile rispettare la Direttiva Seveso e che il Piano di Emergenza non può essere fatto, mancando il requisito fondamentale. Di conseguenza, il Rigassificatore non può continuare ad operare nella baia di Panigaglia.

Ossequi.



Flavio Cavallini

+Europa Gruppo "Riformisti La Spezia"



Diego Del Prato

+Europa Gruppo "Più Europa Più La Spezia"