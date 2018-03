Rifiuti, Gianstefani a Fresco: "Maltempo affrontato con competenza"

Golfo dei Poeti - Claudia Gianstefani, consigliere delegato alla raccolta rifiuti a Lerici, replica all'ex sindaco Emanuele Fresco (intervenuto QUI).



Giovedì 1 marzo, il territorio è stato soggetto a notevoli disagi dovuti all’abbondante nevicata. Ogni criticità è stata affrontata tempestivamente dal COC, dai volontari che hanno offerto il loro prezioso contributo, dagli operatori incaricati alla pulizia delle strade, con la costante presenza sul territorio del Sindaco, dell’assessore Russo, del consigliere Bernardini e della sottoscritta. Per ragioni di sicurezza ho ritenuto doveroso sospendere preventivamente la raccolta del vetro prevista nella mattinata di giovedì, sia per la sicurezza degli operatori, che per la potenziale pericolosità della permanenza del rifiuto su strada. Comprendendo però il disagio di dover aspettare altre 2 settimane per la raccolta del materiale, si è scelto di recuperare il giro la settimana successiva.



La situazione meteo creatasi ha confermato la scelta. Nel primo pomeriggio di giovedì il presidente Augello ha messo a disposizione una squadra di 4 operatori della Ma.Ris. (Milia, Brondi, Giannasi e Anzuini) che hanno prestato servizio volontario per liberare dalla neve gli ingressi delle scuole e la zona pedonale di Pugliola dalla neve. Contestualmente abbiamo effettuato diverse prove con i mezzi della raccolta per valutare il da farsi nella notte. Considerato che i mezzi non erano in grado di raggiungere molte zone, ho deciso di sospendere la raccolta, per le medesime motivazioni già esposte. È stato inviato, così come il giorno precedente, a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta, un messaggio telefonico attraverso il servizio di alert system, per informarli di non esporre i rifiuti; l’informazione è stata diramata anche sul sito istituzionale e sui social per raggiungere il maggior numero di utenti possibile. Ho valutato che la carta è un rifiuto che non crea disagio nel permanere a casa; l’organico, invece, sarebbe stato esposto la domenica sera per la raccolta del lunedì.



Il centro di raccolta, inoltre, è stato aperto venerdì, sabato e domenica per eventuali esigenze di smaltimento. L’organizzazione del servizio di raccolta domiciliare è complesso perché deve raccordare mezzi, collettori, impianti e operatori. Spostare una macchina organizzativa di tale mole non è un’operazione che si compie con facilità e prevede costi non trascurabili. Trovo inaccettabile che un esponente politico, proprio perché dovrebbe conoscere certe dinamiche, gridi allo scandalo in un momento così delicato per la comunità, per lo slittamento della raccolta di pochi giorni e non riconosca, invece, che l’emergenza è stata affrontata dall’amministrazione con estrema competenza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per affrontare le numerose criticità date dall’evento meteo eccezionale che ci ha colpito.



Claudia Gianstefani

Capogruppo e consigliere delegata all’ambiente

Per Lerici e i suoi Borghi