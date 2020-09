Golfo dei Poeti - Eliana Bacchini, candidata al consiglio regionale della Liguria nella lista "Cambiamo con Toti Presidente" venerdi 11 alle ore 19,00 alla Rotonda Vassallo incontra gli elettori di Lerici, suo Comune di residenza e dove per 31 anni è stata dirigente dell'Istituto comprensivo.

Sarà inoltre presente venerdi mattina al mercato di San Terenzo con un gazebo in Largo Pertini e sabato mattina al mercato di Lerici in Piazza Battisti.