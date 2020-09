Ratti: "Complimenti a Paoletti, che però parte lanciando accuse gratuite"

Golfo dei Poeti - "Paoletti ha vinto in maniera netta, niente da dire e mi congratulo. Purtroppo, invece di essere soddisfatto e tranquillo per il risultato, ha pensare bene di (attaccare subito Roberto Vara con accuse gratuite e offensive, questo è lo stile". Lo afferma Bernardo Ratti, che torna nel consiglio comunale di Lerici dopo aver incassato 165 preferenze, più di tutti nella lista 'Siamo il Golfo dei poeti', che sosteneva la corsa a sindaco di Roberto Vara. "Da parte mia invece ringrazio Roberto per aver assemblato una bella squadra ed un bel programma; ringrazio i cittadini, un po' in tutti i borghi, che mi hanno dato fiducia con tante preferenze. Cercherò di ricambiare con impegno assieme ai giovani eletti con me e Roberto in Consiglio", conclude il presidente della Marittima lericina.