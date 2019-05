Pubblica assistenza Lerici, Mussi: "Imbarazzo per sfiducia Battistelli"

La consigliera di maggioranza, ex volontaria, solidale con l'ormai ex presidente.

Golfo dei Poeti - Il momento difficile della Pubblica assistenza di Lerici, che si avvia verso nuove elezioni dopo le dimissioni del presidente Cesare Battistelli, sfiduciato in assemblea dei soci, ha trovato spazio in apertura dell'ultimo consiglio comunale di Lerici. “Cesare Battistelli ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente della Pubblica assistenza – ha esordito la consigliera di maggioranza Manuela Mussi -, un atto annunciato già il 31 marzo quando la sua relazione morale è stata bocciata da un gruppo di partecipanti all'assemblea, per la maggior parte volontari, ma forse c'erano anche dipendenti. Una cosa che, da ex volontaria, mi imbarazza non poco”. Mussi ha espresso “tutta la mia stima per Battistelli, un uomo che ha preso la Pa con i conti in rosso portandola in attivo, ha ampliato e migliorato il parco mezzi, a aumentato il numero degli assunti, garantendo più servizi a fronte di minori spese. Una gestione oculata e lungimirante. Perdere lui significa perdere un faro, serve una riflessione, siamo di fronte a una sconfitta della comunità”. Il sindaco Paoletti ha condiviso le parole di elogio per Battistelli “ha svolto un grande lavoro per la comunità, grazie Cesare”, segnalando altresì che la Pubblica assistenza ha “una sua vita propria, i suoi organi, il suo dibattito”. In capo a un paio di mesi il sodalizio, ora retto pro tempore dal vice presidente Mario Girola, dovrebbe andare a elezioni per rinnovare i suoi organi di governo.