Primi sguardi grillini alle comunali lericine. Sarzana laboratorio per le regionali

Golfo dei Poeti - Sarà il centro sociale Barontini di Sarzana a ospitare per la provincia spezzina i tavoli di elaborazione che porteranno alla stesura del programma del Movimento cinque stelle per le elezioni regionali 2020. Lo ha spiegato ieri sera a Lerici, in occasione di un incontro pubblico organizzato dagli attivisti locali al Bar Perla, la capogruppo in consiglio regionale Alice Salvatore. In particolare, si partirà questo venerdì alle 20, con porte aperte ai militanti, e si andrà avanti per qualche altro venerdì "con l'obbiettivo di avere una bozza del nuovo programma per metà dicembre. Dopo questo passaggio interno, che si svolgerà simultaneamente nelle quattro province, apriremo la discussione con cittadinanza e associazioni attraverso una serie di incontri pubblici", ha affermato Salvatore nel corso dell'aperitivo, al quale ha preso parte una quindicina di pentastellati del posto. Un momento di confronto dedicato sulla carta alle regionali, ma che giocoforza ha sconfinato sul fronte elezioni comunali, che si terranno in concomitanza del voto per rinnovare gli inquilini di Piazza De Ferrari.



"Se faremo una lista a Lerici dovremo mettere al centro il buon senso e la condivisione, senza cercare la polemica", ha osservato l'attivista Stefano Silva, cinque anni fa candidato - come indipendente, non in quota cinquestelle - con la lista del sindaco Paoletti, lambendo l'accesso al consiglio. Rivelatosi poi assai critico verso alcune scelte dell'amministrazione, in particolare in materia di promozione del territorio, Silva è finito querelato dal sindaco per alcune espressioni colorite e a breve la vicenda giudiziaria entrerà nel vivo. "Una lista alle elezioni comunali? E' una possibilità, ma non dobbiamo farla per forza. Se non riusciamo dobbiamo comunque cercare di essere vivi come realtà politica e di lavorare per le regionali", ha commentato l'ex consigliere comunale spezzino Carlo Colombini. Vivace dibattito sull'opportunità o meno - sempre in ottica comunali - di dialogare con altre forze politiche, che, ha precisato Lidia Siri, "non significa aderire al pensiero altrui". "Non voler ascoltare è un vizio della vecchia politica", ha aggiunto Silva. E per la Salvatore "prima di ascoltare gli altri è meglio avere un programma chiaro". Di comunali i grillini lericini parleranno più approfonditamente, nel corso di un incontro chiuso, venerdì 7 dicembre, alla presenza del deputato pentastellato Massimo Enrico Baroni. Infine, dai cinquestelle riuniti al Perla è arrivato più di un borbottio - per ovvie questioni di copyright - nei confronti del sindaco Paoletti, che martedì in conferenza stampa ha definito lui e la sua squadra "cittadini al servizio dei cittadini". E non è mancato un gioco di parole ittico coniato per omaggiare la Salvatore il suo volenteroso pendolare lungo l'arco ligure per incontrare gli attivisti: "Sardine? No, preferiamo le Alici". Un po' di spirito in un momento certo non semplice per il Movimento, a ogni livello.