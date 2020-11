Poste di Tellaro, verso un'iniziativa bipartisan

Golfo dei Poeti - Ieri mattina a Lerici si è riunita la commissione congiunta capigruppo, servizi finanziari e sviluppo economico e valorizzazione del territorio, con all'ordine del giorno i lavori del consiglio comunale di mercoledì prossimo, che debutterà in veste telematica. "Per quanto riguarda le poste di Tellaro, si farà una mozione bipartisan per aumentare i giorni di apertura del servizio - comunicato dal gruppo di opposizione 'Siamo il Golfo de poeti' -. Come contributi per le microimprese, in ottica integrazione Decreto ristori a livello locale, è stata accolta la nostra proposta di includere anche i circoli culturali tra cui Arci, Auser, Endas e circoli cattolici: ne abbiamo diversi all'interno del nostro comune, che somministrano cibi e bevande.



"Sulla biblioteca - continuano dal gruppo, ieri presente con il capogruppo Vara e il consigliere Ratti -, abbiamo chiesto quali sono stati i criteri per usarei 10.000 euro dati dal Mibact. Sul trasporto pubblico locale per noi è fondamentale aumentare il trasporto pubblico nelle frazioni. Abbiamo infine apprezzato l'intenzione del sindaco di occuparsi del problema dei lavoratori dei cantieri di Muggiano, anche su questo porteremo un nostro contributo in consiglio".